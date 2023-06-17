Сборная Украины забила 100-й гол в чемпионатах Европы. Автором юбилейного взятия ворот стал защитник, пишет 24 Канал.

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Двойной праздник

"Сине-желтые" устроили невероятным камбэк в матче против Северной Македонии (2:3). Подобное не удавалось украинцам в течение 23 лет. К тому же, ряд представителей македонского коллектива не согласны с триумфом сборной Украины, в том числе футболист Северной Македонии. назвал "сине-желтых" обычным середняком, а тренер сборной "солнца" совсем считает, что украинцы не наиграли на триумф. Однако мнение македонцев факта не меняет – Украина одерживает невероятную победу, устроив не менее шикарный камбэк.

К тому же радость болельщиков может усилить юбилей украинского коллектива, поскольку главной команде удалось забить 100-й гол в чемпионатах Европы именно в матче с Северной Македонией (учитывается как квалификация к Евро, так и основная стадия турнира). Юбилейным взятием ворот удалось отличиться Ефиму Конопля, который сравнял шансы в поединке со сборной "солнца", Виктор Цыганков же забил 101-й гол в рамках континентальных первенств.

Кстати говоря. Украинцы 58 раз отмечались в домашних стенах, 39 – в гостях (с учетом гола Виктора Цыганкова) и 4 мяча заколотили на нейтральных полях. В частности, на свой счет голы записал 41 футболист сборной Украины и 3 игрока соперников, которые поразили собственные ворота. "Сине-желтый" список топ-бомбардиров чемпионатов Европы возглавляют Андрей Шевченко (12 голов), Андрей Ярмоленко (9), Роман Яремчук (6), Тимерлан Гусейнов и Сергей Ребров (по 5).

Юбилейные голы сборной Украины на чемпионатах Европы