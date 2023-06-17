Збірна України забила 100-ий гол в чемпіонатах Європи. Автором ювілейного взяття воріт став захисник, пише 24 Канал.
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Подвійне свято
"Синьо-жовті" влаштували неймовірним камбек у матчі проти Північної Македонії (2:3). Подібне не вдавалося українцям протягом 23-ьох років. До того ж низка представників македонського колективу не згідні з тріумфом збірної України, зокрема футболіст Північної Македонії назвав "синьо-жовтих" звичайним середняком, а тренер збірної "сонця" зовсім вважає, що українці не награли на тріумф . Проте думка македонців факту не міняє – Україна здобуває неймовірну перемогу, влаштувавши не менш шикарний камбек.
До того ж радість вболівальників може підсилити ювілей українського колективу, оскільки головній команді вдалося забити 100-ий гол у чемпіонатах Європи саме у матчі з Північною Македонією (до уваги береться як кваліфікація до Євро, так і основна стадія турніру). Ювілейним взяттям воріт вдалося відзначитися Юхиму Коноплі, який зрівняв шанси у поєдинку зі збірною "сонця", Віктор Циганков ж забив 101-ий гол у рамках континентальних першостей.
Ювілейні голи збірної України на чемпіонатах Європи
- 1-ий гол забив Сергій Коновалов Естонії у 1994-му.
- 10-ий м'яч оформив Тімерлан Гусейнов у ворота Словенії у 1995-му.
- 20-ий гол забив Сергій Попов Андоррі у 1999-му.
- 30-ий м'яч оформив Андрій Воробей у ворота Греції у 2002-му.
- 40-е взяття воріт вдалося реалізувати Руслану Ротаню у матчі проти Грузії у 2006-му.
- 50-ий гол забив Максим Калініченко Фарерським островам у 2007-му.
- 60-ий м'яч оформив Сергій Сидорчук у ворота Білорусі у 2014-му.
- 70-е взяття воріт реалізував Євген Коноплянка у матчі проти Білорусі у 2015-му.
- 80-ий гол забив то й ж Євген Коноплянка, проте цього разу Сербії у 2019-му.
- 90-ий м'яч оформив Андрій Ярмоленко у ворота Португалії у тому ж 2019-му році.
- 100-е взяття воріт реалізував Юхим Конопля у матчі Північною Македонією у 2023-му.