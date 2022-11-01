Назад до витоків рідної мови: кривдник збірної України змінить назву після ЧС-2022
Національна команда Уельсу планує виступати під своєю історичною назвою. В Катарі Бейл і компанія гратимуть під нинішньою назвою.
Федерація футболу Уельсу хоче називати свої команду Камрі – валлійську назву Уельсу. Переговори активізуються після майбутнього турніру в Катарі, де Уельс вперше з 1958 року візьме участь у чемпіонаті світу.
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Чому саме Камрі?
Команда має називатися Камрі - так ми її називаємо тут. На міжнародному рівні ми відчуваємо, що нам доведеться ще трохи попрацювати. Тому ми їдемо на цей чемпіонат світу під назвою Уельсу. Але я думаю, що 2023 рік стане роком, коли ми матимемо хороше обговорення з усіма зацікавленими сторонами,
– сказав виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноель Муні.
Нагадаємо, саме збірна Уельсу стала на шляху підопічних Петракова до Мундіалю. Збірна України поступилася валлійцям з рахунком 0:1.
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Суперниками Уельсу на чемпіонаті світу стануть команди Англії, США та Ірану.Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня цього року. Захищати трофей буде збірна Франції, яка чотири роки тому здолала Хорватію у фіналі ЧС-2018.