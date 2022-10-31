Вже за три тижні у Катарі стартує чемпіонат світу з футболу. Цього разу Мундіаль пройде незвично взимку. Країною-господаркою є Катар, тому кліматичні умови не дозволили турніру пройти у червні-липні.

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Від участі на турнірі була відсторонена збірна Росії. Через початок війни в Україні цю країну не допустили до матчів плей-офф відбору та викинули з усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА.

Однак це не завадить місцевому населенню подивитись на ігри найкращих збірних світу. Правда, по телевізору у проміжку між пропагандистськими новинами про героїв геноциду в Україні.

Як повідомив місцевий мовник "Матч ТВ", ця компанія викупила у ФІФА ексклюзивні права на трансляцію матчів ЧС-2022. Канал планує показати усі матчі Мундіалю в прямому ефірі (звісно, якщо на стадіонах не з'являться поєднання синього та жовтого кольорів).

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Нагадаємо, що ще навесні від трансляції матчів в Росії відмовились АПЛ, Ліга 1 та низка інших чемпіонатів країн Європи. Втім УЄФА та ФІФА не захотіли накласти санкції на терористів та дозволили місцевим пропагандистам показувати місцевому народу цивілізований світ через єврокубки та Мундіаль.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня цього року. Захищати трофей буде збірна Франції, яка чотири роки тому здолала Хорватію у результативному фіналі, який проходив у Москві.