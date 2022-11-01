Федерация футбола Уэльса хочет называть свою команду Камри – валлийское название Уэльса. Переговоры активизируются после предстоящего турнира в Катаре, где Уэльс впервые с 1958 примет участие в чемпионате мира.

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Почему именно Камри?

Команда должна называться Камри – так мы ее называем здесь. На международном уровне мы чувствуем, что нам придется немного поработать. Поэтому мы едем на этот чемпионат мира под названием Уэльса. Но я думаю, что 2023 год станет годом, когда у нас будет хорошее обсуждение со всеми заинтересованными сторонами,

– сказал исполнительный директор Футбольной ассоциации Уэльса Ноэль Муни.

Напомним, именно сборная Уэльса стала на пути подопечных Петракова к Мундиалю. Сборная Украины уступила валлийцам со счетом 0:1.

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Соперниками Уэльса на чемпионате мира станут команды Англии, США и Ирана.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря этого года. Защищать трофей будет сборная Франции, которая четыре года назад одолела Хорватию в финале ЧМ-2018.