Федерація футболу Уельсу хоче називати свої команду Камрі – валлійську назву Уельсу. Переговори активізуються після майбутнього турніру в Катарі, де Уельс вперше з 1958 року візьме участь у чемпіонаті світу.

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Чому саме Камрі?

Команда має називатися Камрі - так ми її називаємо тут. На міжнародному рівні ми відчуваємо, що нам доведеться ще трохи попрацювати. Тому ми їдемо на цей чемпіонат світу під назвою Уельсу. Але я думаю, що 2023 рік стане роком, коли ми матимемо хороше обговорення з усіма зацікавленими сторонами,

– сказав виконавчий директор Футбольної асоціації Уельсу Ноель Муні.

Нагадаємо, саме збірна Уельсу стала на шляху підопічних Петракова до Мундіалю. Збірна України поступилася валлійцям з рахунком 0:1.

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Суперниками Уельсу на чемпіонаті світу стануть команди Англії, США та Ірану.

Чемпіонат світу в Катарі пройде з 20 листопада по 18 грудня цього року. Захищати трофей буде збірна Франції, яка чотири роки тому здолала Хорватію у фіналі ЧС-2018.