Замість гри з боснійцями: Росія знайшла нового "топового гранда" для товариського матчу
29 жовтня 2022 , 10:14Читать новость на русском
Збірна Росії продовжує обирати серед "величезного" списку претендентів на товариську гру. Національна команда країни-агресора визначилась із суперником.
Російська збірна проведе товариський спаринг проти Таджикистану. Майбутній суперник посідає 108-ме місце у рейтингу ФІФА, пише 24 канал із посиланням на росЗМІ.
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Гра відбудеться 17 листопада у Душанбе на Центральному республіканському стадіоні. Росія та Таджикистан вперше зустрінуться на футбольному полі.
П'ять із останніх своїх матчів Таджикистан не програвав – 4 перемоги та одна мирова.
Заміна Боснії і Герцеговині
- Здається, що Росія знайшла собі заміну. Адже 19 листопада повинна зіграти проти Боснії і Герцеговини. Однак новини про цей спаринг викликали обурення у футбольній спільноті та зокрема у боснійській команді. Більшість футболістів відмовились від зустрічі проти Росії.
- Фанати цієї європейської збірної теж виступили проти такого спарингу. Уболівальники попросили бойкотувати цей поєдинок. УЄФА ж могла покарати Боснію і Герцеговину за такий товариський матч.
- Натомість очільник місцевої федерації не поспішає скасовувати спаринг проти суперника з країни-агресора. У ЗМІ з'являється багато чуток про скасування цього поєдинку, але офіційно підтвердження наразі ще немає.
- 31 жовтня повинно відбутись засідання щодо цього матчу.