Обшук було проведено 18 жовтня на підставі ухвали слідчого судді за місцем проживання Павелка з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання посадовими особами УАФ своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах.

Варто відзначити, що обшук відбувся в той же день, коли на кордоні з Польщею генеральному секретарю та віцепрезиденту УАФ Юрію Запісоцькому вручили підозру у кримінальних справах щодо діяльності УАФ.

Детальніше Віцепрезиденту Української асоціації футболу вручили підозру при перетині кордону

Досудове розслідування розпочато та здійснюється у кримінальному провадженні №42019000000002229 за фактом зловживання посадовими особами Української асоціації футболу своїм становищем у заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Йдеться про витрачання коштів, які були отримані ФФУ від УЄФА

Павелко має процесуальний статус свідка.

Варто відзначити, що Павелко спростовував інформацію про те, що в нього вдома були обшуки.