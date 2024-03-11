Російську збірну з футболу відсторонили від усіх міжнародних турнірів. Однак ФІФА та УЄФА заплющують очі на товариські поєдинки, які проводить країна-терорист.

Російський футбольний союз оголосив про проведення спарингу зі збірною Білорусі. На відміну від росіян співагресора допустили до міжнародних змагань, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Росіяни знайшли "гідного" суперника

Товариський матч союзники з геноциду українців планують провести у червні 2024 року. Гра відбудеться у Мінську.

Свій останній поєдинок збірна країни 404 проводила у листопаді 2023 року. Її суперником була "титулована" у світовому футболі команда Куби. Гравці екзотичної країни приїхали до Росії навіть без своїх бутс. Росіяни перемогли збірну, яка в рейтингу ФІФА займає 169 місце, з рахунком 8:0. Це дуже потішило самолюбство скрєпних уболівальників.

Політика ФІФА та УЄФА стосовно Росії

Зазначимо, що УЄФА та ФІФА зберігають санкції стосовно російських збірних та клубних команд. Представники країни-агресора відсторонені від офіційних турнірів.

Проте останнім часом президент УЄФА Александр Чеферін намагається пом'якшити санкції. Футбольні організації не блокують проведення товариських матчів.

У керівництві УЄФА Росія отримала 15 адміністративних посад. Вони продовжують впливати на рішення Союзу.

У жовтні минулого року ФІФА та УЄФА вирішили підіграти агресору та допустити юнацькі збірні Росії до турнірів. Лише через величезний резонанс європейський футбольний союз скасував рішення.