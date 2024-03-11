Російський футбольний союз оголосив про проведення спарингу зі збірною Білорусі. На відміну від росіян співагресора допустили до міжнародних змагань, повідомляє 24 Канал з посиланням на пропагандистські ЗМІ.

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Росіяни знайшли "гідного" суперника

Товариський матч союзники з геноциду українців планують провести у червні 2024 року. Гра відбудеться у Мінську.

Свій останній поєдинок збірна країни 404 проводила у листопаді 2023 року. Її суперником була "титулована" у світовому футболі команда Куби. Гравці екзотичної країни приїхали до Росії навіть без своїх бутс. Росіяни перемогли збірну, яка в рейтингу ФІФА займає 169 місце, з рахунком 8:0. Це дуже потішило самолюбство скрєпних уболівальників.

Політика ФІФА та УЄФА стосовно Росії

Зазначимо, що УЄФА та ФІФА зберігають санкції стосовно російських збірних та клубних команд. Представники країни-агресора відсторонені від офіційних турнірів.

Проте останнім часом президент УЄФА Александр Чеферін намагається пом'якшити санкції. Футбольні організації не блокують проведення товариських матчів.

У керівництві УЄФА Росія отримала 15 адміністративних посад. Вони продовжують впливати на рішення Союзу.

У жовтні минулого року ФІФА та УЄФА вирішили підіграти агресору та допустити юнацькі збірні Росії до турнірів. Лише через величезний резонанс європейський футбольний союз скасував рішення.

До слова. Під час зустрічі президента УАФ Андрія Шевченка з Александером Чеферіном очільник УЄФА пообіцяв зберегти санкції проти Росії.