Не пробачили провал у відборі Євро-2024: Польща вказала на двері титулованому тренеру
Джерело:Польський футбольний союз
Португальський тренер Фернанду Сантуш не довго протримався біля керма збірної Польщі. Іменитий наставник не зумів досягти результату на чолі "Кадри".
Польський футбольний союз звільнив Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті організації.
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"Кадра" розпочала пошук нового тренера
Останньою краплею у долі Сантуша стала поразка "Кадри" збірній Албанії (0:2) у ключовому матчі відбору Євро-2024. Втім, очільник Польського союзу Цезар Кулеша подякував 68-річному португальцю за співпрацю.
Я хотів би подякувати тренеру Сантошу за роботу з нашою національною командою та побажати йому успіхів у наступних спортивних змаганнях,
– сказав Кулеша.
Також президент Польського футбольного союзу повідомив, що пошук нового тренера вже розпочався.
Вибір нового тренера зараз є пріоритетом для правління Польського футбольного союзу, тому найближчим часом ми повідомимо, коли відбудеться презентація нового тренера,
– додав Кулеша.
Провал топ-тренера в Польщі
- Нагадаємо, що Фернанду Сантуш очолив збірну Польщі у січні 2023 року. Тоді одним з кандидатів на посаду був наш Андрій Шевченко. На тренерському містку португалець замінив Чеслава Міхневича.
- Найбільших успіхів Сантуш здобув на чолі збірної Португалії, яку привів до тріумфу на Євро-2016 та виграшу першого розіграшу Ліги націй-2018/19. Польські функціонери розраховували на досвід Сантуша, що він здобуде путівку на Євро-2024.
- Проте в п'яти зіграних матчах Левандовський та компанія зазнали трьох поразок і лише у двох святкували перемогу. І це при тому, що в групі Е немає жодного європейського гранда: лише Чехія, Албанія, Молдова та Фарерські острови.
- У турнірній таблиці Польща займає четвертий рядок, відстаючи від лідера групи збірної Албанії на 4 пункти. Свій наступний поєдинок "Кадра" зіграє 12 жовтня проти Фарерських островів.