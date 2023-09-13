Не пробачили провал у відборі Євро-2024: Польща вказала на двері титулованому тренеру

Португальський тренер Фернанду Сантуш не довго протримався біля керма збірної Польщі. Іменитий наставник не зумів досягти результату на чолі "Кадри".

Польський футбольний союз звільнив Фернанду Сантуша з посади головного тренера збірної. Відповідне повідомлення з'явилося на офіційному сайті організації.

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"Кадра" розпочала пошук нового тренера

Останньою краплею у долі Сантуша стала поразка "Кадри" збірній Албанії (0:2) у ключовому матчі відбору Євро-2024. Втім, очільник Польського союзу Цезар Кулеша подякував 68-річному португальцю за співпрацю.

Я хотів би подякувати тренеру Сантошу за роботу з нашою національною командою та побажати йому успіхів у наступних спортивних змаганнях,

– сказав Кулеша.

Також президент Польського футбольного союзу повідомив, що пошук нового тренера вже розпочався.

Вибір нового тренера зараз є пріоритетом для правління Польського футбольного союзу, тому найближчим часом ми повідомимо, коли відбудеться презентація нового тренера,

– додав Кулеша.

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