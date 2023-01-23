Програш Португалії збірній Марокко (0:1) у чвертьфіналі ЧС-2022 коштував тренерського стільця Фернанду Сантушу. Проте такий досвідчений фахівець не довго залишався без роботи.

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Тренер чемпіонів Європи очолить збірну Польщі

За повідомленнями польських ЗМІ, 68-річний тренер очолить Кадру. Сантуш вже прибув до Варшави для переговорів з президентом Польського футбольного союзу Цезарієм Кулешою.

Очікується, що сторони підпишуть контракт до літа 2026 року. У вівторок, 24 січня, Фернанду Сантуша мають офіційно представити новим головним тренером збірної Польщі.

Нагадаємо, що у відборі до чемпіонату Європи 2024 Кадра зіграє в одній групі з Чехією, Албанією, Фарерськими островами та Молдовою. Зрозуміло, що від нового наставника національної команди Польщі очікують не лише вихід з групи, але й успішний виступ на континентальній першості.

Тренерські досягнення Фернанду Сантуша