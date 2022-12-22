Виступ збірної Польщі на чемпіонаті світу 2022 в Катарі не задовольнив керівників Польської футбольної асоціації. Тож сторони вирішили не продовжувати дію контракту з головним тренером команди.

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На своєму офіційному сайті Польська футбольна асоціація оголосила про припинення співпраці з Міхневичем.

Після багатьох зустрічей та аналізів ми ухвалили непросте рішення про припинення нашої співпраці. Чеслав Міхневич – досвідчений тренер, і я впевнений, що він не довго чекатиме нових пропозицій про роботу. Бажаємо йому успіхів у подальшій кар'єрі,

– сказав президент Польської футбольної асоціації Цезарій Кулеша.

Нагадаємо, що Чеслав Міхневич очолив збірну Польщі в січні 2022 року. Під його керівництвом "Кадра" кваліфікувалася на ЧС-2022, перемігши у плей-оф Швецію (2:0). На чемпіонаті світу Польща вийшла до 1/8 фіналу, де поступилася Аргентині (1:3). Загалом "червоно-білі" за Міхневича провели 13 матчів, здобули 5 перемог, тричі зіграли внічию та зазнали 5 поразок.

Одним з кандидатів на посаду головного тренера збірної Польщі є легенда українського футболу Андрій Шевченко. Щоправда, раніше Андрій Миколайович зробив заяву, що до завершення війни не повернеться до тренерської роботи.

Нині він активно займається допомогою Україні, ставши одним з амбасадорів фандрейзингового проєкту United24. Окрім того, українські ЗМІ називають саме Шевченка одним з претендентів на посаду президента Української асоціації футболу.