Збірна Норвегії відмовилася летіти одним рейсом з Росією
Джерело:NTB
Чоловіча збірна Норвегії з гандболу відмовилися летіти на чемпіонат Європи одним рейсом з російськими спортсменами. У збірній Росії зафіксовані випадки зараження коронавірусом.
Збірна Норвегії поїхала автобусом
Для Норвегії та Росії планувався один рейс зі словацького Кощице у столицю країни – Братиславу. Саме у Словаччині відбувається чемпіонат Європи 2022.
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Норвезька команда вирішила добиратися автобусом, що займе близько п'яти годин. Рішення було ухвалено з міркувань безпеки через ситуацію з коронавірусом.
На чемпіонаті Європи позитивні тести на коронавірус здали гравці російської команди Євген Дземін, Андрій Верещагін та Данило Шишкарьов.
Водночас у збірній Норвегії позитивних тестів на COVID-19 поки не було.
Норвегія і Росія зіграють в основному раунді
- Росія обіграла Норвегію під час попереднього раунду з рахунком 22:23.
- Матчі основного раунду чемпіонату Європи відбудуться у Братиславі з 20 до 25 січня.
- В основному раунді ЧЄ-2022 Норвегія, як і Росія, зустрінеться з Німеччиною, Польщею, Іспанією та Швецією.