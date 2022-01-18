Сборная Норвегии поехала автобусом
Для Норвегии и России планировался один рейс со словацкого Кощице в столицу страны Братиславу. Именно в Словакии проходит чемпионат Европы 2022.
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Норвежская команда решила добираться автобусом, что займет около пяти часов. Решение было принято из соображений безопасности из-за ситуации с коронавирусом.
На чемпионате Европы положительные тесты на коронавирус сдали игроки российской команды Евгений Дземин, Андрей Верещагин и Даниил Шишкарев.
В то же время в сборной Норвегии положительных тестов на COVID-19 пока не было.
Норвегия и Россия сыграют в основном раунде
- Россия обыграла Норвегию во время предварительного раунда со счетом 22:23.
- Матчи основного раунда чемпионата Европы состоятся в Братиславе с 20 по 25 января.
- В основном раунде ЧЕ-2022 Норвегия, как и Россия, встретится с Германией, Польшей, Испанией и Швецией.