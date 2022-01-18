Збірна Норвегії поїхала автобусом

Для Норвегії та Росії планувався один рейс зі словацького Кощице у столицю країни – Братиславу. Саме у Словаччині відбувається чемпіонат Європи 2022.

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Норвезька команда вирішила добиратися автобусом, що займе близько п'яти годин. Рішення було ухвалено з міркувань безпеки через ситуацію з коронавірусом.

На чемпіонаті Європи позитивні тести на коронавірус здали гравці російської команди Євген Дземін, Андрій Верещагін та Данило Шишкарьов.

Водночас у збірній Норвегії позитивних тестів на COVID-19 поки не було.

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