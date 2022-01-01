Росіяни порушили масковий режим

Росіяни та чехи не змогли відлетіти з Калгарі (Канада) у Франкфурт (Німеччина). Обидві команди зняли з рейсу за пияцтво, куріння та відсутність масок.

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Журналістка шведського каналу SVT Марія Леманн, яка також була на рейсі, повідомила, що порядок порушили деякі члени збірних.

За однією з версій, на борту літака бушували не хокеїсти, а члени делегації збірної Росії, яким дуже хотілося курити.

Одним із них був головний тренер Сергій Зубов, який начебто курив на трапі. Про це написала журналістка Дар'я Тубольцева у своєму каналі Coolest Game on Earth.

Ведучий каналу Derzhi Олексій Шевченко з посиланням на джерела стверджує, що росіяни "не пили та не знімали маски". Вину він покладає на Чехію.

Інформацію про інцидент опублікувало агентство "Спорт РИА Новости". Повідомляється, що команди Чехії та Росії повинні були вилетіти в Торонто.

Були зафіксовані випадки недотримання маскового режиму, чехи мали з собою пиво. Головний тренер російської команди Сергій Зубов курив у рукаві,

– поділилося інформацією джерело агентства.

Як інформує "Известия", основні претензії на борту літака було направлено до чеської сторони. При цьому спортсменів із Росії зняли з рейсу через порушення маскового режиму Зубовим.

Джерело запевнило, що Зубов курив, "коли йшов із сигаретою в руках через рукав посадки в літак".

Сам тренер зазначив, що причиною зняття з рейсу стало порушення режиму носіння масок.

До уваги. Міжнародна федерація хокею оголосила про дострокове закінчення чемпіонату світу 2022 року серед молодіжних команд. Рішення було ухвалено після того, як серед гравців збірної Росії було виявлено позитивні тести на коронавірус.