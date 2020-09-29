Ключовий гравець збірної Німеччини не зіграє проти України у Лізі Націй
Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Лерой Сане не зіграє проти збірної України у Лізі Націй. Гравець пропустить декілька тижнів через ушкодження.
Сане вибув на 3-4 тижні через травму коліна, тому не зможе взяти участь у матчі проти збірної України у Лізі Націй. Про травму футболіста повідомив Twitter мюнхенського клубу.
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Наставник мюнхенців Ганс-Дітер Флік на пресконференції розповів, що ця перерва на матчі національних команд допоможе Сане швидко відновитись та знову вийти на поле у футболці "Баварії".
Хавбек не зможе допомогти команді у найближчому поєдинку проти "Боруссії" у Суперкубку Німеччини. Також Сане не візьме участь у матчі Ліги Націй проти збірної України, який відбудеться вже 10 жовтня у Києві. Стартовий свисток судді на НСК "Олімпійський" пролунає о 21:45.
Додамо, що влітку футболіст підписав контракт із "Баварією" до 2025 року.
Кар'єра Сане у збірній Німеччини
- У вересні 2014 року Сане дебютував у складі юнацької збірної Німеччини до 19 років та відразу відзначився переможним голом. Всього взяв участь у 11 іграх, де 4 рази засмучував голкіперів суперників.
- На початку вересня 2015 року він дебютував за молодіжну збірну Німеччини у матчі проти данців. На молодіжному рівні зіграв у 10 офіційних матчах, забив 5 голів.
- У листопаді 2015 року дебютував в офіційних матчах у складі національної збірної Німеччини.
- У футболці головної команди країни 17 матчів, у яких відзначився 2 голами.