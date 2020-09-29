Півзахисник збірної Німеччини та мюнхенської Баварії Лерой Сане не зіграє проти збірної України у Лізі Націй. Гравець пропустить декілька тижнів через ушкодження.

Сане вибув на 3-4 тижні через травму коліна, тому не зможе взяти участь у матчі проти збірної України у Лізі Націй. Про травму футболіста повідомив Twitter мюнхенського клубу.

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Наставник мюнхенців Ганс-Дітер Флік на пресконференції розповів, що ця перерва на матчі національних команд допоможе Сане швидко відновитись та знову вийти на поле у футболці "Баварії".

„@David_Alaba hat muskuläre Probleme, da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. @LeroySane19 fällt aus und wir hoffen er kommt nach der Länderspielpause zurück. Er hat eine Kapselverletzung im Knie.“ #packmas #FCBBVB #Flick pic.twitter.com/M3dM9Jc2jl — FC Bayern München (@FCBayern) September 29, 2020

Хавбек не зможе допомогти команді у найближчому поєдинку проти "Боруссії" у Суперкубку Німеччини. Також Сане не візьме участь у матчі Ліги Націй проти збірної України, який відбудеться вже 10 жовтня у Києві. Стартовий свисток судді на НСК "Олімпійський" пролунає о 21:45.

Додамо, що влітку футболіст підписав контракт із "Баварією" до 2025 року.

Кар'єра Сане у збірній Німеччини