Головний наставник збірної Німеччини Йоахім Льов оприлюднив заявку своєї команди на матчі Ліги Націй. У складі два дебютанти з "Боруссії" (Менхенгладбах).

Керманич включив у заявку 30 футболістів, серед яких є два дебютанти – півзахисники Махмуд Дауд та Йонас Хофман. Про це повідомив офіційний акаунт збірної Німеччини.

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Склад збірної Німеччини

Перший жовтневий матч на збірну Німеччини чекає вже 7 жовтня проти Туреччини. Пізніше до команди приєднаються Ноєр, Зюле, Кімміх, Горецка, Гнабрі, Клостерманн, Хальстенберг і Кроос. Вони матимуть шанс зіграти в Лізі націй проти збірної України (10 жовтня) та команди Швейцарії (13 жовтня).

У заявці відсутні декілька гравців: голкіпер "Барселони" Марк-Андре тер Штеген, а також Тіло Керер та Лерой Сане із "Баварії". Всі троє пропускають матчі національної команди через пошкодження.

Німецькі футболісти розпочнуться підготовку вже 5 жовтня. Наголосимо, що матч Німеччини проти України відбудеться 10 жовтня. Стартовий свисток судді пролунає на НСК "Олімпійський" о 21:45.

Воротарі: Лено, Ноєр, Трапп.

Захисники: Гінтер, Госенс, Клостерманн, Хальстенберг, Хенрікс, Кох, Рюдігер, Джан, Шульц, Штарк, Зюле, Та.

Півзахисники: Амірі, Дауд, Брандт, Дракслер, Гнабрі, Горецка, Кімміх, Хаверц, Хофманн, Нойхаус, Кроос, Сердар.

Нападники: Вальдшмідт, Вернер.