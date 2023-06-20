Знову те саме: збірна Мальти запевняє, що Україна здолала їх тільки завдяки подарунку від судді

Федерація футболу Мальти не може прийняти того факту, що вони поступилися Україні. Тамтешня влада переконана, що "синьо-жовті" не заслужили перемогу.

Збірна України у нервовому матчі здолала Мальту (1:0) в рамках відбору до Євро-2024. Потерпілі вирішили зіпхати свою поразку на нейтральну сторону.

Варте уваги Втратить себе, якщо зіграє: Забарний пояснив, чому не допоможе молодіжній збірній на Євро

Після бою кулаками не махають

Мальтійська збірна, яка завжди є явним аустайдером відбіркової групи до великих турнірів, вирішила продемонструвати свій норов. "Дельфіни" і справді дали бій "синьо-жовтим", проте українська команда домінувала цілу гру, а забитий гол підопічних Реброва – було лише питанням часу. Федерація футболу Мальти переконана, що не найкраща робота арбітрів призвела до того, що українці змогли вивезти 3 очки з даного матчу. І справді "синьо-жовті" отримали нагоду пробити два одинадцяиметрових, а реалізувати вдалося тільки один, що і справді можна вважати "усмішкою долі", проте на перемогу українці награли.

Федерація футболу -Мальти ж зазначила, що не вперше на міжнародній арені їхня збірна стала жертвою суперечливих рішень арбітра, оскільки, як зазначила MFA "Україна змогла перемогти лише завдяки голу з пенальті пенальті". Мальтійці вважають, що два рішення були дуже сумнівними рішення, а жвава гра "дельфінів" точно символізувала про те, що вони не заслуговувала залишити поле без очок.

Через 5 хвилин після старту другого тайму господарі поля отримали пенальті після втручання VAR за гру рукою у штрафному майданчику. Проте капітан збірної України Андрій Ярмоленко пробив у поперечину. Це могло привести до незаслуженої переваги в рахунку. Проте на 69-й хвилині збірна України отримала другий пенальті, коли Жан Борг нібито збив Ярмоленка. Це дуже суперечливе рішення французького рефері. Цього разу пенальті виконав Циганков. Гравець Жирони не схибив з 11-метрової позначки, що стало вирішальним,

– йдеться у тексті Федерації футболу Мальти.

Варто зазначити, що наразі збірна України посідає дурге місце відбіркової групи, маючи 6 очок у активі, завдяки перемогам над Північною Македонією (2:3) та Мальтою (1:0). А от "дельфіни" займають останнє місце у квінтеті, програвши усі три стартові зустрічі, такиим чином, не зароюивши жодного заліковго бала у свою скарбничку (програли Північній Македонїі з рахунком 1:2, Англії – 0:4 та Україні – 1:0). Наступний матч "синьо-жовті" проведуть проти збірної Англії 9-го вересня, а 12-го українці зійудться у битві з італійцями.