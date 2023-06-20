Сборная Украины в нервном матче одолела Мальту (1:0) в рамках отбора к Евро-2024. Потерпевшие решили столкнуть свое поражение на нейтральную сторону.

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После боя кулаками не машут

Мальтийская сборная, которая всегда является явным аустайдером отборочной группы в большие турниры, решила продемонстрировать свой нрав. "Дельфины" действительно дали бой "сине-желтым", однако украинская команда доминировала целую игру, а забитый гол подопечных Реброва – был лишь вопросом времени. Федерация футбола Мальты убеждена, что не самая лучшая работа арбитров привела к тому, что украинцы смогли вывезти 3 очка из данного матча. И действительно "сине-желтые" получили возможность пробить два одинадцаиметровых, а реализовать удалось только один, что действительно можно считать "улыбкой судьбы", однако на победу украинцы наиграли.

Федерация футбола -Мальты отметила, что не впервые на международной арене их сборная стала жертвой противоречивых решений арбитра, поскольку, как отметила MFA "Украина смогла победить лишь благодаря голу с пенальти". Мальтийцы считают, что два решения были очень сомнительными, а оживленная игра "дельфинов" точно символизировала о том, что они не заслуживала оставить поле без очков.

Через 5 минут после старта второго тайма хозяева поля получили пенальти после вмешательства VAR за игру рукой в штрафной. Однако капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко пробил в перекладину. Это могло привести к незаслуженному преимуществу в счете. Однако на 69-й минуте сборная Украины получила второй пенальти, когда Жан Борг якобы сбил Ярмоленко. Это очень противоречивое решение французского рефери. В этот раз пенальти исполнил Цыганков. Игрок Жироны не ошибся с 11-метровой отметки, что стало решающим,

– говорится в тексте Федерации футбола Мальты.

Стоит отметить, что в настоящее время сборная Украины занимает дурное место отборочной группы, имея 6 очков в активе, благодаря победам над Северной Македонией (2:3) и Мальтой (1:0). А вот "дельфины" занимают последнее место в квинтете, проиграв все три стартовые встречи, таким образом, не зароя ни одного зачетного балла в свою копилку (проиграли Северной Македонии со счетом 1:2, Англии – 0:4 и Украине – 1:0). Следующий матч "сине-желтые" проведут против сборной Англии 9 сентября, а 12-го украинцы сойдутся в битве с итальянцами.