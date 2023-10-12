Вдався до ризикованих крайнощів: учасник ЧС-2022 шукає нового тренера через інтернет

Національні команди із різних куточків нашої планети дуже часто перебувають у пошуках нового тренера. Однак мізерна кількість збірних шукає нових керманичів через інтернет.

До таких ноу-хау вдались у Федерації футболу Коста-Рики. Із липня 2023-го року ця збірна із Центральної Америки перебуває без головного тренера. У жовтні того ж року із приставкою "в.о." команду очолив 55-річний Клаудіо Вівас.

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Оригінальний метод пошуку

Під керівництвом аргентинського спеціаліста учасник чемпіонату світу-2022 провів вже два товариські матчі, у яких здобув одну перемогу та одну поразку. Водночас він є спортивним директором збірної та в.о. головного тренера у національній команді Коста-Рики до 23 років.

Тому у місцевій федерації задумались над запрошенням нового фахівця, яким може стати будь-хто, хто має ліцензію UEFA PRO. Вакансія на цю посаду є у відкритому просторі на іспанському порталі, яка з'явилась там 10 жовтня.

До усіх охочих є три вимоги: ліцензія UEFA PRO, досвід роботи на рівні збірних та профіль на порталі Transermarkt.

Цікаво, що федерація футболу Коста-Рики не уточнила, що головного тренера шукають саме для цієї збірної. У сайті вказано "потрібен тренер для збірної Центральної Америки". Авторитетне видання AS стверджує, що цією збірною є саме національна команда Коста-Рики.

Також вказана й зарплата, яку новий тренер отримуватиме на чолі збірної. Вона складає 50 тисяч доларів на місяць. Водночас федерація забезпечить тренера технічним персоналом.