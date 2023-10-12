К таким ноу-хау прибегли в Федерации футбола Коста-Рики. С июля 2023 года эта сборная из Центральной Америки находится без главного тренера. В октябре того же года с приставкой "и.о." команду возглавил 55-летний Клаудио Вивас.

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Под руководством аргентинского специалиста участник чемпионата мира-2022 провел уже два товарищеских матча, в которых одержал одну победу и одно поражение. В то же время он является спортивным директором сборной и и. главного тренера в национальной команде Коста-Рики до 23 лет.

Поэтому в местной федерации задумались над приглашением нового специалиста, которым может стать кто-либо имеющий лицензию UEFA PRO. Вакансия на эту должность находится в открытом пространстве на испанском портале, которая появилась там 10 октября.

Ко всем желающим есть три требования: лицензия UEFA PRO, опыт работы на уровне сборных и профиль на портале Transermarkt.

Примечательно, что федерация футбола Коста-Рики не уточнила, что главного тренера ищут именно для этой сборной. В сайте указан "нужен тренер для сборной Центральной Америки". Авторитетное издание AS утверждает, что этой сборной является национальная команда Коста-Рики.

Также указана и зарплата, которую новый тренер будет получать во главе сборной. Она составляет 50 тысяч долларов в месяц. В то же время, федерация обеспечит тренера техническим персоналом.