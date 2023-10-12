Чутки про можливу оренду Ліонеля Мессі у період паузи в МЛС, так і залишаться словами у виданнях. Аргентинець не розглядає жодних варіантів зі своєю орендою в інший клуб. Усі думки Лео пов'язані виключно із Інтер Маямі та збірною Аргентини.
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Лео не планує переходити в інший клуб
Тому неназваному клубу із Саудівської Аравії та Барселоні не вдасться зазіхнути на володаря семи "Золотих м'ячів".
Слід відзначити, що Інтер втратив усі шанси на плей-офф, адже після 32-х зіграних матчів клуб Девіда Бекхема йде лише на передостанньому 14-му місці у турнірній таблиці МЛС. Інтеру, який набрав 33 бали, залишилось зіграти лише два поєдинки проти Шарлотт (19-го та 22-го жовтня). Більшість із цих очок клуб набрав після оформлення зіркових трансферів Мессі, Жорді Альби та Серхіо Бускетса.
Новий сезон МЛС стартує у лютому нового 2024 року.
Цікаво, що Інтер Маямі не є останнім клубом у планах Мессі. Ліонель планує закінчити із футболом у рідній Аргентині.
Кар'єра Ліонеля Мессі за океаном
- 15 липня 2023 року Ліонель підписав контракт із Інтер Маямі, перейшовши із французького ПСЖ.
- Контракт Мессі із американським клубом розрахований до кінця 2025 року.
- У футболці клубу із МЛС аргентинець провів вже 13 матчів, у яких наколотив 11 голів та віддав 5 асистів.
- Мессі претендує на звання найкращого бомбардира клубу.