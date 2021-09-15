Заявка Зорі на стартовий матч Ліги конференцій: кого взяв Скрипник у Норвегію
15 вересня 2021 , 13:16Читать новость на русском
Джерело:ФК Зоря
Луганська Зоря 16 вересня стартує у Лізі конференцій. Український клуб зіграє проти Буде-Глімт у Норвегії.
Потужний склад Зорі
Зоря вирушила у місто Буде, де зіграє свій стартовий матч проти місцевого клубу у Лізі конференцій. Тренерський штаб на чолі з Віктором Скрипником взяв із собою у Норвегію 21 футболіста.
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Скрипник зможе виставити лише найкращих у грі проти норвезького клубу. Відзначимо, що у групі Зорі та Буде-Глімта зіграють Рома та ЦСКА Софія.
- Воротарі: Олександр Сапутін, Антон Жилкін, Дмитро Мацапура
- Захисники: Жуніньо, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин
- Півзахисники: Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Артем Громов, Єгор Назарина, Крістіан
- Нападники: Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Максим Луньов, Реймонд Овусу, Аллах'яр Сайядманеш, Данило Алефіренко.
- Нагадаємо, що Зоря вилетіла з Ліги Європи. Підопічні Скрипника зупинились у кваліфікації у матчах із Рапідом. Дві перемоги австрійського клубу – 3:0 та 2:3.