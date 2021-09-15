Мощный состав Зари

Заря отправилась в город Буде, где сыграет свой стартовый матч против местного клуба в Лиге конференций. Тренерский штаб во главе с Виктором Скрипником взял с собой в Норвегию 21 футболиста.

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Скрипник сможет выставить только лучших в игре против норвежского клуба. Отметим, что в группе Зари и Буде-Глимта сыграют Рома и ЦСКА София.

Вратари : Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура

: Александр Сапутин, Антон Жилкин, Дмитрий Мацапура Защитники : Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын

: Жуниньо, Виталий Вернидуб, Максим Имереков, Денис Фаворов, Игорь Снурницын Полузащитники : Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарина, Кристиан

: Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Сергей Булеца, Артем Громов, Егор Назарина, Кристиан Нападающие: Александр Гладкий, Владислав Кабаев, Максим Лунев, Реймонд Овусу, Аллахьяр Сайядманеш, Даниил Алефиренко.

Матч 1-го тура Лиги конференций Буде-Глимт – Заря состоится 16 сентября. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00.