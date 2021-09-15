Потужний склад Зорі

Зоря вирушила у місто Буде, де зіграє свій стартовий матч проти місцевого клубу у Лізі конференцій. Тренерський штаб на чолі з Віктором Скрипником взяв із собою у Норвегію 21 футболіста.

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Скрипник зможе виставити лише найкращих у грі проти норвезького клубу. Відзначимо, що у групі Зорі та Буде-Глімта зіграють Рома та ЦСКА Софія.

Воротарі: Олександр Сапутін, Антон Жилкін, Дмитро Мацапура

Олександр Сапутін, Антон Жилкін, Дмитро Мацапура Захисники: Жуніньо, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин

Жуніньо, Віталій Вернидуб, Максим Імереков, Денис Фаворов, Ігор Снурніцин Півзахисники: Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Артем Громов, Єгор Назарина, Крістіан

Ловро Цвек, Владислав Кочергін, Дмитро Хомченовський, Сергій Булеца, Артем Громов, Єгор Назарина, Крістіан Нападники: Олександр Гладкий, Владислав Кабаєв, Максим Луньов, Реймонд Овусу, Аллах'яр Сайядманеш, Данило Алефіренко.

Матч 1-го туру Ліги конференцій Буде-Глімт – Зоря відбудеться 16 вересня. Стартовий свисток судді пролунає о 22:00.