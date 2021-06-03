Нідерланди – Шотландія 2:2

Голи: Депай, 17, 89 – Хендрі, 11, Нісбет, 63

Рахунок матчу був змінений вже на 11-й хвилині. Нідерландці першими створили загрозу, але забив суперник. Хендрі завдав більярдного удару з-за меж штрафного. М'яч полетів точно у кут воріт – 0:1.

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Команди обмінялись моментами, але реалізувати їх не вдалось. Але вже через шість хвилин після пропущеного голу господарі поля зрівняли цифри на табло. Депай підхопив м'яч на межі штрафного та ударом з льоту прошив голкіпера збірної Шотландії – 1:1 До перерви рахунок матчу не змінювався.

На 63-й хвилині знову вперед вийшли гості. Футболісти Шотландії вибігли у стрімку контратаку, Нісбет відгукнувся на передачу на дальній стійці та вивів Шотландію вперед – 1:2.

Здавалось, що нідерландці вже не зможуть відігратись у зустрічі. Але гравці думали інакше. Вони заробили перспективний штрафний, який взявся виконувати автор першого голу Нідерландів у поєдинку. Депай потужний та водночас майстерним ударом зрівняв рахунок. Голкіпер лише поглядом провів м'яч у сітку власних володінь – 2:2. Нападник оформив дубль у матчі.

Більше команди не забивали. У підсумку – 2:2 бойова нічия напередодні Євро-2020. Свій перший матч Нідерланди зіграють проти збірної України Андрія Шевченка. Поєдинок відбудеться 13 червня. Шотландія стартує на чемпіонаті Європи матчем проти Чехії (14 червня).

Нідерланди – Шотландія відеоогляд матчу