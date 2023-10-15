Про Ігри можуть забути: МОК попередив країни, які не пускають атлетів за політичними мотивами

Міжнародний олімпійський комітет намагається відмежувати спорт від політики. Чергову суперечливу заяву озвучила колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович.

У МОК висловили стурбованість тим фактом, що низка країн обмежує доступ спортсменів до міжнародних змагань через політичні вподобання. Це в майбутньому вплине на планах щодо проведення Олімпійських ігор.

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Чи стосується застереження противників Росії?

Відповідну заяву зробила членкиня МОК Колінда Грабар-Китарович. Колишня президентка Хорватії очолює комісію з обрання господарів змагань.

Ми все більше спостерігаємо урядові обмеження для доступу спортсменів до міжнародних змагань. Це важливо, аби всі зацікавлені сторони та господарі змагань дотримувалися етичного кодексу МОК та правил поведінки. Комісія має враховувати будь-які порушення Олімпійської хартії на всіх етапах діалогу,

– заявила Грабар-Китарович.

Членкиня МОК не конкретизувала свою заяву, не назвавши жодну з країн-порушниць. Це може стосуватися, наприклад, Польщі, яка заявила про своє бажання приймати Олімпійські ігри у 2036 році.

У цьому році Польща приймала Європейські ігри-2023, куди не допустила спортсменів з Росії та Білорусі. Натомість МОК намагається повернути до змагань атлетів з країн-агресорів, надавши їм нейтральний статус.

Втім, заява може стосуватися також Індонезії. Ця азійська країна була позбавлена права на проведення футбольного чемпіонату світу U20 через відмову допускати команду Ізраїлю.