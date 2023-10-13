Міжнародний олімпійський комітет вигнав зі свого складу Росію через включення до ОКР олімпійських рад з окупованих територій України. Проте терористи не полишають надії повернутися на світові спортивні майданчики.

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Путін знайшов союзників у Африці

У цьому Росії та Білорусі допомагають африканські країни. Під час сесії МОК у Мумбаї представники Африки звернулися до Томаса Баха з пропозицією пом'якшити санкції проти країн-агресорів. Вони пропонували дозволити спортсменам з цих країн виступати під своєю символікою. Проте президент МОК відхилив безглузді пропозиції.

Під час форуму атлетів МОК, на якому були присутні близько 400 спортсменів зі 180 країн, ми отримали заклик, особливо від африканських країн, які попросили розглянути питання про скасування обмежень і дуже суворих умов, прийнятих щодо окремих нейтральних спортсменів з російськими та білоруськими паспортами. Вони попросили дати можливість виступати з національними прапорами, гімнами та іншими символами національної ідентифікації,

– розповів Бах.

Нагадаємо, що останнім часом Росія активізувалася в Африці. В низці тамтешніх країн відбулися військові перевороти, метою яких було зміщення законного керівництва. Заради лояльності африканців Кремль списує величезні борги цим країнам. На виході керівництво РФ отримує потрібні голоси під важливі голосування в ООН та в тому ж МОК.

Зазначимо, що на сесії МОК у Мумбаї повинні розглянути питання ймовірної участі атлетів з Росії та Білорусі в Олімпіаді-2024. Будемо розраховувати, що здоровий глузд переможе і спортивні чиновники не будуть прислуховуватись до адвокатів Росії.