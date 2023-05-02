Колишня президентка Хорватії Колінда Грабар-Китарович прибула в Україну із дружнім візитом. Попри графік четверта президентка знайшла час відвідати базу футбольного клубу Динамо Київ, яка розташована у Віті-Литовській.

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Почесні гості на тренуванні Динамо

Колінда Грабар-Китарович є давньою футбольною фанаткою, яка любить грати у цю гру мільйонів із самого дитинства. Четверта президентка Хорватії зацікавилась грою київського Динамо, коли у 2022 році відвідала благодійний матч за мир в Україні між двома командами київського клубу.

Колишня очільниця Хорватії на початку візиту запиталась за стан здоров'я головного тренера Динамо Мірчі Луческу, який успішно переніс ендопротезування.

Також Грабар-Катарович, якій влаштували повноцінну екскурсію, пригадала свої гарні стосунки з трьома колишніми футболістами Динамо Київ із Хорватії – Огнєном Вукоєвічем, Домагоєм Відою та Йосипом Піваричем.

Згодом її екскурсія перейшла до тренувального поля, де команда якраз готувалась до наступної гри проти Ворскли. Олександр Шовковський, який тренує команду за відсутності "Містера", Олег Гусєв та Еміль Карас привіталися із Грабар-Китарович та подякували їй за підтримку України у війні проти Росії.

Нам усім дуже приємно, що Ви приділили стільки уваги Україні, Києву та нашій команді. А за підтримку українського народу можемо сказати величезне вам дякуємо! Ми дуже раді бачити вас на своїй базі і хотіли би представити нашій команді,

– сказав Шовковський.

Із тренувального поля колишня президентка Хорватії не пішла з порожніми руками. Із рук Шовковського пані Колінда отримала іменну футболку Динамо із її прізвищем на спині.



Іменна футболка Динамо для Грабар-Китарович / Фото київського клубу

Але на цьому сюрпризи для неї не закінчились. Грабар-Китарович отримала розкішний букет із 55 білих троянд, який подарував від команди почесний президент Динамо та віцепрезидент УЄФА Григорій Суркіс. Кияни привітали пані Колінду з її нещодавнім ювілеєм, який вона відсвяткувала 29 квітня.

Дякую вам за допомогу у боротьбі з нашим спільним ворогом. Ми дуже раді вас щиро вітати на нашій базі, дякую, що ви почали цікавитися нашим клубом. Сподіваємося, що спільна Перемога у недалекому майбутньому буде досягнута у тому числі за допомоги вашої країни,

– подякував Суркіс.



Четверта президентка Хорватії відвідала базу Динамо / Фото київського клубу

Також Грабар-Китарович отримала цілий рюкзак клубного екіпірування Динамо. Своєю чергою пані Колінда додала, що чекає київську команду з візитом у Хорватії та тепер ще більше вболіватиме за "біло-синіх".

Для мене велика честь бути тут, у вас у гостях. Динамо Київ, як і Динамо Загреб, є футбольним флагманом своєї країни. А Україна завжди була і є в моєму серці, особливо зараз, у ці важкі хвилини. Я бажаю вам і всьому українському народу перемоги та миру!,

– відповіла Грабар-Китарович.

Кияни у відповідь отримали подарунок від колишньої президентки Хорватії у вигляді шапки з написом "nema prodeje" (у перекладі з хорватської – "не здаватися"). Це лімітований екземпляр, який виконаний у синьо-жовтих кольорах, який носить сама пані Колінда. Тепер шапка поповнить клубний музей Динамо.

Нагадаємо! Виїзний матч Динамо проти Ворскли зіграють 4 травня. Початок зустрічі о 15:00. Кияни продовжують боротьбу за медалі УПЛ.Перед цим поєдинком "біло-сині" йдуть на 4-му місці у турнірній таблиці маючи у своєму активі 44 бали. Відставання від третьої Зорі складає 5 очок

Четверта президентка Хорватії відвідала базу Динамо: дивіться відео