В МОК выразили обеспокоенность тем фактом, что ряд стран ограничивают доступ спортсменов к международным соревнованиям из-за политических предпочтений. Это в будущем повлияет на планы проведения Олимпийских игр.

Узнайте также Новые адвокаты России: Томас Бах назвал страны, которые просили смягчить санкции против РФ

Касается ли предостережения противников России?

Соответствующее заявление сделала член МОК Колинда Грабар-Китарович. Бывшая президент Хорватии возглавляет комиссию по избранию хозяев соревнований.

Мы все больше наблюдаем правительственные ограничения доступа спортсменов к международным соревнованиям. Это важно, чтобы все заинтересованные стороны и хозяева соревнований придерживались этического кодекса МОК и правил поведения. Комиссия должна учитывать любые нарушения Олимпийской хартии на всех этапах диалога,

– заявила Грабар-Китарович.

Членкиня МОК не конкретизировала свое заявление, не назвав ни одну из стран-нарушительниц. Это может касаться, например, Польши, заявившей о своем желании принимать Олимпийские игры в 2036 году.

В этом году Польша принимала Европейские игры-2023, куда не допустила спортсменов из России и Белоруссии. В то же время МОК пытается вернуть к соревнованиям атлетов из стран-агрессоров, придав им нейтральный статус.

Впрочем, заявление может относиться также к Индонезии. Эта азиатская страна была лишена права на проведение футбольного чемпионата мира U20 из-за отказа допускать команду Израиля.

К слову. Бывшая президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович в мае этого года посетила Украину. В частности, она побывала на футбольной базе Динамо и получила подарки от руководства клуба.