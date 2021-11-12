Завжди налаштований позитивно: Агуеро вперше висловився про дострокове завершення кар'єри

Форвард Барселони Серхіо Агуеро має серйозні проблеми з серцем. Нападник каталонців прокоментував можливе завершення кар'єри.

Агуеро налаштований позитивно

Футболіст розповів, що наразі він лікується та проходить обстеження. А заяви ЗМІ про можливе припинення його кар'єри він назвав – чутками.

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Читаючи всі чутки, повідомляю, що дотримуюся приписів лікарів клубу, проходжу обстеження та лікуюсь. Подивимося прогрес протягом 90 днів. Завжди налаштований позитивно,

– написав форвард у своєму твітері.

Раніше ЗМІ повідомили, що результати обстеження футболіста свідчать, що патологія гравця не сумісна з грою у професійний футбол. ​

Серхіо має проблеми зі здоров'ям