Завжди налаштований позитивно: Агуеро вперше висловився про дострокове завершення кар'єри
12 листопада 2021 , 19:16Читать новость на русском
Джерело:твітер Серхіо Агуеро
Форвард Барселони Серхіо Агуеро має серйозні проблеми з серцем. Нападник каталонців прокоментував можливе завершення кар'єри.
Агуеро налаштований позитивно
Футболіст розповів, що наразі він лікується та проходить обстеження. А заяви ЗМІ про можливе припинення його кар'єри він назвав – чутками.
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Читаючи всі чутки, повідомляю, що дотримуюся приписів лікарів клубу, проходжу обстеження та лікуюсь. Подивимося прогрес протягом 90 днів. Завжди налаштований позитивно,
– написав форвард у своєму твітері.
Раніше ЗМІ повідомили, що результати обстеження футболіста свідчать, що патологія гравця не сумісна з грою у професійний футбол.
Серхіо має проблеми зі здоров'ям
- Форварду каталонської команди стало зле наприкінці першого тайму у матчі 12-го туру Ла Ліги проти Алавеса. Нападник сигналізував арбітру матчу, що йому потрібна допомога медиків.
- Агуеро достроково завершив для себе поєдинок.
- Лікарі повідомили, що при перших тестах виявлено аритмію, вона відбувається не вперше.
- Форвард влітку розпрощався з Манчестер Сіті, він долучився до Барселони на правах вільного агента. У цьому сезоні Ла Ліги футболіст провів лише 4 матчі.