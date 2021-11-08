Про конфлікт повідомили директора клубу
Зазначають, що гравці Барселони мали неодноразові конфлікти з лікарями у цьому сезоні.
Дивіться також Повернення легенди: Хаві офіційно став тренером Барселони
Робота медиків не влаштовує і нового наставника Хаві. Для вирішення питання він звернувся до спортивного директора клубу Матеу Алемані.
Співробітники медичного штабу сперечалися і з попереднім тренером Роналдом Куманом.
Наразі 11 гравців Барселони мають проблеми зі здоров'ям. У семи з них м'язові травми:
- Педрі,
- Дембеле,
- Роберто,
- Гонсалеса,
- Піке,
- Гарсії,
- Фаті.
Нето хворіє на грип, Агуеро має серйозні проблеми з серцем, Брейтуейту зробили операцію на коліно, він проходить курс відновлення, а Дест відчуває біль у спині.