Завжди буде командою мого життя, – Шевченко зізнався, кому належить його футбольне серце

Збірна України 16 листопада зіграє вирішальний матч відбору чемпіонату світу-2022 проти боснійців. Екстренер національної команди Андрій Шевченко побажав успіху "синьо-жовтим".

"Бажаю тренерському штабу та команді удачі"

Андрій Шевченко активно знайомиться з Дженоа, але не забуває про рідну збірну. Тренер "грифонів" підтримав "синьо-жовтих" напередодні важливої гри.

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Наставник італійського клубу розповів, що не бачив товариського матчу проти Болгарії (1:1). Однак запевнив, що команда добре готова до поєдинку з Боснією і Герцеговиною.

Тренер додав, що збірна України назавжди буде у його серці.

Матч збірної України проти Боснії і Герцеговини? Команда готова і фізично, і психологічно. Не дивився матч із Болгарією, але подивився відгуки. Бажаю тренерському штабу та команді удачі. Я завжди вас підтримуватиму, я завжди з вами. Збірна України завжди буде командою мого життя,

– сказав Шевченко.

Шевченко керував національною командою з 2016 – 2021 року. Фахівець вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020, у якому українці програли Англії (4:0). Після чого покинув тренерський місток збірної.

Новий виклик для Шевченка

Недовго Шевченко був без роботи. 7 листопада українець очолив тренерське крісло Дженоа. Андрій Миколайович спробує витягнути клуб із підвалин таблиці Серії А.

Угода з українським спеціалістом розрахована до кінця червня 2024 року.

Наставник визначився із тренерським штабом. Свій перший офіційний матч під керівництвом Шевченка "грифони" проведуть 21 листопада. Дженоа вдома прийме Рому.

Збірна України 16 листопада зіграє на виїзді проти боснійців. Стартовий свисток судді у вирішальному поєдинку у боротьбі за плей-офф у групі D пролунає о 21:45.