Завжди буде командою мого життя, – Шевченко зізнався, кому належить його футбольне серце
Джерело:ютуб-канал Великий футбол
Збірна України 16 листопада зіграє вирішальний матч відбору чемпіонату світу-2022 проти боснійців. Екстренер національної команди Андрій Шевченко побажав успіху "синьо-жовтим".
"Бажаю тренерському штабу та команді удачі"
Андрій Шевченко активно знайомиться з Дженоа, але не забуває про рідну збірну. Тренер "грифонів" підтримав "синьо-жовтих" напередодні важливої гри.
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Наставник італійського клубу розповів, що не бачив товариського матчу проти Болгарії (1:1). Однак запевнив, що команда добре готова до поєдинку з Боснією і Герцеговиною.
Тренер додав, що збірна України назавжди буде у його серці.
Матч збірної України проти Боснії і Герцеговини? Команда готова і фізично, і психологічно. Не дивився матч із Болгарією, але подивився відгуки. Бажаю тренерському штабу та команді удачі. Я завжди вас підтримуватиму, я завжди з вами. Збірна України завжди буде командою мого життя,
– сказав Шевченко.
Шевченко керував національною командою з 2016 – 2021 року. Фахівець вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020, у якому українці програли Англії (4:0). Після чого покинув тренерський місток збірної.До слова. Збірна України 16 листопада зіграє на виїзді проти боснійців. Стартовий свисток судді у вирішальному поєдинку у боротьбі за плей-офф у групі D пролунає о 21:45.
Новий виклик для Шевченка
- Недовго Шевченко був без роботи. 7 листопада українець очолив тренерське крісло Дженоа. Андрій Миколайович спробує витягнути клуб із підвалин таблиці Серії А.
- Угода з українським спеціалістом розрахована до кінця червня 2024 року.
- Наставник визначився із тренерським штабом. Свій перший офіційний матч під керівництвом Шевченка "грифони" проведуть 21 листопада. Дженоа вдома прийме Рому.