"Бажаю тренерському штабу та команді удачі"

Андрій Шевченко активно знайомиться з Дженоа, але не забуває про рідну збірну. Тренер "грифонів" підтримав "синьо-жовтих" напередодні важливої гри.

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Наставник італійського клубу розповів, що не бачив товариського матчу проти Болгарії (1:1). Однак запевнив, що команда добре готова до поєдинку з Боснією і Герцеговиною.

Тренер додав, що збірна України назавжди буде у його серці.

Матч збірної України проти Боснії і Герцеговини? Команда готова і фізично, і психологічно. Не дивився матч із Болгарією, але подивився відгуки. Бажаю тренерському штабу та команді удачі. Я завжди вас підтримуватиму, я завжди з вами. Збірна України завжди буде командою мого життя,

– сказав Шевченко.

Шевченко керував національною командою з 2016 – 2021 року. Фахівець вивів Україну у чвертьфінал Євро-2020, у якому українці програли Англії (4:0). Після чого покинув тренерський місток збірної.

До слова. Збірна України 16 листопада зіграє на виїзді проти боснійців. Стартовий свисток судді у вирішальному поєдинку у боротьбі за плей-офф у групі D пролунає о 21:45.

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