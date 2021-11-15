"Желаю тренерскому штабу и команде удачи"

Андрей Шевченко активно знакомится с Дженоа, но не забывает о родной сборной. Тренер "грифонов" поддержал "сине-желтых" накануне важной игры.

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Наставник итальянского клуба рассказал, что не видел товарищеского матча против Болгарии (1:1). Однако заверил, что команда хорошо готова к поединку с Боснией и Герцеговиной.

Тренер добавил, что сборная Украины навсегда будет в его сердце.

Матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины? Команда готова и физически, и психологически. Не смотрел матч с Болгарией, но посмотрел отзывы. Желаю тренерскому штабу и команде удачи. Я всегда буду вас поддерживать, я всегда с вами. Сборная Украины всегда будет командой моей жизни,

– сказал Шевченко.

Шевченко руководил национальной командой с 2016 – 2021 года. Специалист вывел Украину в четвертьфинал Евро-2020, в котором украинцы проиграли Англии (4:0). После чего покинул тренерский мостик сборной.

К слову. Сборная Украины 16 ноября сыграет на выезде против боснийцев. Стартовый свисток судьи в решающем поединке в борьбе за плей-офф в группе D прозвучит в 21:45.

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