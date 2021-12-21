Завдання – залишитись у Серії А, – Шевченко перед українським дербі проти Маліновського
Джерело:Сalcionews24
У вівторок, 21 грудня, Дженоа прийме Аталанту. Головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко поділився очікуваннями перед грою.
Підходять у бойовому настрої
Дженоа – Аталанта, це українське протистояння у Серії А. Клуб Андрія Шевченка зустрінеться з командою Руслана Маліновського. Екстренер збірної України очікує на складний поєдинок проти клубу експідопічного.
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"Грифони" підходять до матчу у бойовому настрої. Попереду на підопічних Шевченка чекає зустріч із однією з найсильніших команд, яка демонструє солідну гру в останні роки.
"Ми повинні налаштовуватись на те, щоб перемагати у кожній дуелі на полі. Потрібно брати гору у невеликих єдиноборствах і максимально викладатись. Від цього потрібно будувати наше майбутнє", – зауважив Шевченко.До уваги. Матч проти Аталанти стане останнім для Дженоа у 2021 році. Поєдинок відбудеться 21 грудня о 21:45.
Шевченко: Треба дивитись у майбутнє
Андрій Миколайович не бачить нічого критичного у 18-му місці своєї команди у таблиці. Після перерви буде друге коло чемпіонату, яке стане вирішальним. Тому Шевченко буде по повній готувати команду до поєдинків у 2022 році.
Потрібно дивитись у майбутнє. Перед матчами потрібно думати, як краще підготуватись, з яким настроєм виходити на поле. І так кожну гру, якщо ми граємо проти сильніших за нас суперників,
– відповів тренер Дженоа.
"Наше завдання – залишитись у Серії А"
Шевченко знову порівняв збереження прописки в елітному італійському дивізіоні з Лігою чемпіонів.
В останніх поєдинках ми зустрічались з командами, які борються за Скудетто. Наше завдання – залишитись у Серії А. Це наша Ліга чемпіонів і ми повинні добре грати проти наших прямих конкурентів. Команді потрібно бути агресивнішими, особливо в індивідуальній боротьбі,
– підсумував Шевченко.
Дженоа у складній ситуації
- Після 18 турів Дженоа йде у зоні вильоту – 18 місце серед 20 клубів. "Грифони" здобули лише 10 очок.
- До 17-ї позиції, яку посідає Спеція Віктора Коваленка, три бали.
- Прихід Шевченка теж відразу не дав результату. У семи поєдинках під його керівництвом в усіх турнірах команда здобула лише одну перемогу. Сталось це у Кубку Італії проти Салернітани (1:0).
- Натомість одного разу зіграла внічию та зазнала п'ять поразок.