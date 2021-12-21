Подходят в боевом настроении
Дженоа – Аталанта, это украинское противостояние в Серии А. Клуб Андрея Шевченко встретится с командой Руслана Малиновского. Экс-тренер сборной Украины ожидает сложный поединок против клуба экс-подопечного.
Интересно Малиновский оценил потенциальный переход в Дженоа Шевченко
"Грифоны" подходят к матчу в боевом настроении. Впереди подопечных Шевченко ждет встреча с одной из сильнейших команд, которая демонстрирует солидную игру в последние годы.
"Мы должны настраиваться на то, чтобы побеждать в каждой дуэли на поле. Нужно брать верх в небольших единоборствах и максимально выкладываться. От этого нужно строить наше будущее", – отметил Шевченко.
Шевченко: надо смотреть в будущее
Андрей Николаевич не видит ничего критичного в 18-м месте своей команды в таблице. После перерыва будет второй круг чемпионата, который станет решающим. Поэтому Шевченко будет по полной готовить команду к поединкам в 2022 году.
Нужно смотреть в будущее. Перед матчами нужно думать, как лучше подготовиться, с каким настроением выходить на поле. И так каждую игру, если мы играем против более сильных нас соперников,
– ответил тренер Дженоа.
"Наша задача – остаться в Серии А"
Шевченко вновь сравнил сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе с Лигой чемпионов.
В последних поединках мы встречались с командами, которые борются за Скудетто. Наша задача – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов и мы должны хорошо играть против наших прямых конкурентов. Команде нужно быть агрессивнее, особенно в индивидуальной борьбе,
– подытожил Шевченко.
Дженоа в сложной ситуации
- После 18 туров Дженоа идет в зоне вылета – 18 место среди 20 клубов. "Грифоны" получили лишь 10 очков.
- До 17-й позиции, которую занимает специя Виктора Коваленко, три балла.
- Приход Шевченко тоже сразу не дал результата. В семи поединках под его руководством во всех турнирах команда одержала лишь одну победу. Произошло это в Кубке Италии против Салернитаны (1:0).
- Зато однажды сыграла вничью и потерпела пять поражений.