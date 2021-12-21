Подходят в боевом настроении

Дженоа – Аталанта, это украинское противостояние в Серии А. Клуб Андрея Шевченко встретится с командой Руслана Малиновского. Экс-тренер сборной Украины ожидает сложный поединок против клуба экс-подопечного.

Интересно Малиновский оценил потенциальный переход в Дженоа Шевченко

"Грифоны" подходят к матчу в боевом настроении. Впереди подопечных Шевченко ждет встреча с одной из сильнейших команд, которая демонстрирует солидную игру в последние годы.

"Мы должны настраиваться на то, чтобы побеждать в каждой дуэли на поле. Нужно брать верх в небольших единоборствах и максимально выкладываться. От этого нужно строить наше будущее", – отметил Шевченко.

Вниманию. Матч против Аталанты станет последним для Дженоа в 2021 году. Поединок состоится 21 декабря в 21:45.

Шевченко: надо смотреть в будущее

Андрей Николаевич не видит ничего критичного в 18-м месте своей команды в таблице. После перерыва будет второй круг чемпионата, который станет решающим. Поэтому Шевченко будет по полной готовить команду к поединкам в 2022 году.

Нужно смотреть в будущее. Перед матчами нужно думать, как лучше подготовиться, с каким настроением выходить на поле. И так каждую игру, если мы играем против более сильных нас соперников,

– ответил тренер Дженоа.

"Наша задача – остаться в Серии А"

Шевченко вновь сравнил сохранение прописки в элитном итальянском дивизионе с Лигой чемпионов.

В последних поединках мы встречались с командами, которые борются за Скудетто. Наша задача – остаться в Серии А. Это наша Лига чемпионов и мы должны хорошо играть против наших прямых конкурентов. Команде нужно быть агрессивнее, особенно в индивидуальной борьбе,

– подытожил Шевченко.

Дженоа в сложной ситуации