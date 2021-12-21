Підходять у бойовому настрої

Дженоа – Аталанта, це українське протистояння у Серії А. Клуб Андрія Шевченка зустрінеться з командою Руслана Маліновського. Екстренер збірної України очікує на складний поєдинок проти клубу експідопічного.

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"Грифони" підходять до матчу у бойовому настрої. Попереду на підопічних Шевченка чекає зустріч із однією з найсильніших команд, яка демонструє солідну гру в останні роки.

"Ми повинні налаштовуватись на те, щоб перемагати у кожній дуелі на полі. Потрібно брати гору у невеликих єдиноборствах і максимально викладатись. Від цього потрібно будувати наше майбутнє", – зауважив Шевченко.

До уваги. Матч проти Аталанти стане останнім для Дженоа у 2021 році. Поєдинок відбудеться 21 грудня о 21:45.

Шевченко: Треба дивитись у майбутнє

Андрій Миколайович не бачить нічого критичного у 18-му місці своєї команди у таблиці. Після перерви буде друге коло чемпіонату, яке стане вирішальним. Тому Шевченко буде по повній готувати команду до поєдинків у 2022 році.

Потрібно дивитись у майбутнє. Перед матчами потрібно думати, як краще підготуватись, з яким настроєм виходити на поле. І так кожну гру, якщо ми граємо проти сильніших за нас суперників,

– відповів тренер Дженоа.

"Наше завдання – залишитись у Серії А"

Шевченко знову порівняв збереження прописки в елітному італійському дивізіоні з Лігою чемпіонів.

В останніх поєдинках ми зустрічались з командами, які борються за Скудетто. Наше завдання – залишитись у Серії А. Це наша Ліга чемпіонів і ми повинні добре грати проти наших прямих конкурентів. Команді потрібно бути агресивнішими, особливо в індивідуальній боротьбі,

– підсумував Шевченко.

Дженоа у складній ситуації