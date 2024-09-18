"Ганьба на весь світ": польський промоутер заступився за Усика через затримання в аеропорту

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик потрапив у неприємну історію в аеропорту Кракова. Його польський друг Анджей Василевський відреагував на затримання зірки світового боксу.

Польський промоутер Анджей Василевський назвав ганьбою дії правоохоронців в аеропорту Кракова. Про це боксерський менеджер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х.

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На думку промоутера, поліціянти виявили неповагу до чемпіона світу з боксу, надівши на нього кайданки. Натомість українець повівся по-джентельменськи, не роздмухуючи скандал.

Наші служби в аеропорту без причин не хотіли пускати на літак його друзів. Усик відмовився сідати в літак і був затриманий. Яка ганьба! Як видно надалі, затримувати та надягати на Усика наручники було абсолютно непотрібним та неправильним. Дуже добре, що чемпіон у ЗМІ применшує цю тему. Я хотів би знати, хто і чому наказав надіти на нього наручники, навіть на такий короткий час, як на звичайного злочинця в аеропорту Баліце. Жахлива ганьба на весь світ!,

– написав Василевський.

Чому затримали Усика в Кракові