Зеленський висловив обурення ставленням до легендарного українського боксера. Про це мовиться на офіційній сторінці президента.
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Реакція Володимира Зеленського
Президент повідомив, що доручив МЗС та МВС якнайшвидше розібратися в цьому інциденті .
Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова,
– сказав Володимир Зеленський.
Опівночі голова держави розповів, що з Усиком "все вже добре". За його словами, "нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує".
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Що відомо про затримання Усика
- Нагадаємо, що ввечері 17 вересня в аеропорту Кракова з невідомої причини затримали Олександра Усика.
- Депутат України Жан Беленюк опублікував відео, на якому видно, як Усика в наручниках ведуть правоохоронці.
- Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна обурена таким ставленням до свого громадянина та чемпіона.
- Наразі відомо, що Генконсул України в Кракові терміново виїхав до аеропорту для з'ясування обставин.