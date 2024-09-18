Зеленський висловив обурення ставленням до легендарного українського боксера. Про це мовиться на офіційній сторінці президента.

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Реакція Володимира Зеленського

Президент повідомив, що доручив МЗС та МВС якнайшвидше розібратися в цьому інциденті .

Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова,

– сказав Володимир Зеленський.

Опівночі голова держави розповів, що з Усиком "все вже добре". За його словами, "нашого чемпіона відпустили і більше його ніхто не затримує".

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Що відомо про затримання Усика