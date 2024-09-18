Польський промоутер Анджей Василевський назвав ганьбою дії правоохоронців в аеропорту Кракова. Про це боксерський менеджер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х.
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Польський промоутер вимагає покарати причетних до затримання Усика
На думку промоутера, поліціянти виявили неповагу до чемпіона світу з боксу, надівши на нього кайданки. Натомість українець повівся по-джентельменськи, не роздмухуючи скандал.
Наші служби в аеропорту без причин не хотіли пускати на літак його друзів. Усик відмовився сідати в літак і був затриманий. Яка ганьба! Як видно надалі, затримувати та надягати на Усика наручники було абсолютно непотрібним та неправильним. Дуже добре, що чемпіон у ЗМІ применшує цю тему. Я хотів би знати, хто і чому наказав надіти на нього наручники, навіть на такий короткий час, як на звичайного злочинця в аеропорту Баліце. Жахлива ганьба на весь світ!,
– написав Василевський.
Чому затримали Усика в Кракові
- Нагадаємо, що ввечері 17 вересня польська поліція затримала Олександра Усика в аеропорту Кракова.
- На українського боксера надягли кайданки та відвели у відділок для з'ясування обставин.
- За версією поліції, товариш Усика був у стані "глибокого алкогольного сп'яніння", через що йому не дозволили пройти на рейс до Валенсії. Олександр відмовився летіти без свого товариша.
- Завдяки втручанню Президента України Володимира Зеленського та Генконсула України в Кракові вдалося швидко владнати непорозуміння.
- Та все ж МЗС України готує відповідну ноту польській стороні через неприпустимі дії до чемпіона.