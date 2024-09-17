У Польщі заарештували чемпіона світу з боксу у надважкій вазі Олександра Усика. Про це повідомив народний депутат України Жан Беленюк.
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Що саме відбулося та причини затримання з'ясовуються. 24 Канал звернувся за коментарем до промоутера Олександра Красюка.
На відео, яке оприлюднив Жан Беленюк видно, як Усика в наручниках ведуть правоохоронці. Олександр поводить себе чемно та виконує вказівки поліціянтів.
Відео затримання Усика в аеропорту
Згодом дружина боксера Катерина Усик у своїй сторінці у соціальній мережі попросила не хвилюватися. Вона повідомила, що з Олександром "усе гаразд, нічого кримінального".
Допис Катерини Усик / скриншот з інстаграму