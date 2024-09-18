Польский промоутер Анджей Василевский назвал позором действия правоохранителей в аэропорту Кракова. Об этом боксерский менеджер написал на своей странице в социальной сети Х.

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Польский промоутер требует наказать причастных к задержанию Усика

По мнению промоутера, полицейские проявили неуважение к чемпиону мира по боксу, надев на него наручники. Зато украинец повел себя по-джентельменски, не раздувая скандал.

Наши службы в аэропорту без причин не хотели пускать на самолет его друзей. Усик отказался садиться в самолет и был задержан. Какой позор! Как видно в дальнейшем, задерживать и надевать на Усика наручники было абсолютно ненужным и неправильным. Очень хорошо, что чемпион в СМИ преуменьшает эту тему. Я хотел бы знать, кто и почему приказал надеть на него наручники, даже на такое короткое время, как на обычного преступника в аэропорту Балице. Ужасный позор на весь мир!,

– написал Василевский.

Почему задержали Усика в Кракове