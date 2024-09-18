Польский промоутер Анджей Василевский назвал позором действия правоохранителей в аэропорту Кракова. Об этом боксерский менеджер написал на своей странице в социальной сети Х.
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Польский промоутер требует наказать причастных к задержанию Усика
По мнению промоутера, полицейские проявили неуважение к чемпиону мира по боксу, надев на него наручники. Зато украинец повел себя по-джентельменски, не раздувая скандал.
Наши службы в аэропорту без причин не хотели пускать на самолет его друзей. Усик отказался садиться в самолет и был задержан. Какой позор! Как видно в дальнейшем, задерживать и надевать на Усика наручники было абсолютно ненужным и неправильным. Очень хорошо, что чемпион в СМИ преуменьшает эту тему. Я хотел бы знать, кто и почему приказал надеть на него наручники, даже на такое короткое время, как на обычного преступника в аэропорту Балице. Ужасный позор на весь мир!,
– написал Василевский.
Почему задержали Усика в Кракове
- Напомним, что вечером 17 сентября польская полиция задержала Александра Усика в аэропорту Кракова.
- На украинского боксера надели наручники и отвели в участок для выяснения обстоятельств.
- По версии полиции, товарищ Усика был в состоянии "глубокого алкогольного опьянения" и поэтому не позволили ему пройти на рейс в Валенсию. Александр отказался лететь без своего товарища.
- Благодаря вмешательству Президента Украины Владимира Зеленского и Генконсула Украины в Кракове удалось быстро уладить недоразумение.
- И все же МИД Украины готовит соответствующую ноту польской стороне из-за недопустимых действий к чемпиону.