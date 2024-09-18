Андрій Сибіга, голова Міністерства закордонних справ, відрегував на затримання українського чемпіона. Дії поліції Кракова були "неприпустимі та непропорційні", про це повідомляє голова МЗС України у своєму твіттері.

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МЗС відреагувало на затримання Усика

Голова МЗС України розповів, що ознайомлений із деталями вчорашнього інциденту. Андрій Сибіга заявив, що направить відповідну ноту польскій стороні щодо ставлення до Олександра Усика у аеропорту Кракова.

Наш генконсул повідомив мені деталі. Ми вважаємо такі дії непропорційними і неприпустимими щодо нашого чемпіона і надішлемо відповідну ноту польській стороні, – заявив голова МЗС України.

Очільник міністерства закордонних справ підкреслив, що департамент швидко відреагував за дорученням президента України – Володимира Зеленського та сприяли його звільненню.

Голова МЗС України відреагував на затримання Усика поліцією Кракова / Допис з твіттеру Андрія Сибіги

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Нагадаємо, що Володимир Зеленський також провів телефонну розмову з українським чемпіоном під час того як він був затриманий.