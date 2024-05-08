ФК Хуст повідомив, що з Миколою Сирашем немає зв'язку і його подальша доля невідома. Зокрема клуб оскаржив дії ТЦК і додав, що через їх поведінку інші команди Першої ліги не хочуть приїжджати в Хуст.

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Коментар ТЦК щодо затримання футболіста

У Закарпатському ОТЦК та СП зазначили, що вболівають за український футбол, але захист держави ставлять на перше місце. Водночас додали, що якщо спортсмен не має законних підстав і належним чином оформленого бронювання, то він підлягає мобілізації.

Також у Службі зв’язків з громадськістю Закарпатського ОТЦК та СП зазначили, що вік Миколи Сираша потребує уточнення, але наголосили, що діють в межах чинного законодавства.

Важливо! На ситуацію відреагували також у ОК "Захід", які зазначили, що намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими, порівняно з іншими громадянами України, є дивними.

Нагадаємо, що бронювання від мобілізації мають 5 українських футбольних клубів: Динамо, Шахтар, Кривбас, Оболонь і Дніпро-1.