Міністерство молоді і спорту України протягом декількох місяців публікувало у себе на сайті накази з наданням статусу "критично важливих" різним спортивним підприємствам та організаціям. Загалом від мобілізації заброньовано кілька десятків спорторганізацій.

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Які організації та підприємства Мінспорту забронювало від мобілізації

Наразі 40 спорторганізацій мають статус "критично важливих для економіки держави та життєдіяльності її населення" та отримали бронь від мобілізації.

Футбольні клуби та їхні підприємства:

Шахтар

Динамо

Дніпро-1

Кривбас

Оболонь

"Шахтар Сошіал"

"Шахтар Сервіс"

Керівні спортивні організації:

Національний олімпійський комітет України

Українська асоціація футболу

Національний комітет спорту інвалідів України

Національний антидопінговий центр

Національна лабораторія антидопінгового контролю

Управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів "Укрспортзабезпечення"

Спортивні центри, бази та комплекси:

Олімпійський навчально-спортивний центр "Конча-Заспа"

Ворохтянська високогірська навчально-спортивна база "Заросляк"

Державний центр олімпійської підготовки з біатлону

Західний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики

Східний державний центр олімпійської підготовки з легкої атлетики

Спортивний комплекс "Атлет"

Спортивний комплекс "Авангард"

Центральна учбово-тренувальна база по ковзанярському спорту "Льодовий стадіон"

Державний центр олімпійської підготовки з художньої гімнастики

Державний центр олімпійської підготовки із зимових видів спорту

Державний центр олімпійської підготовки зі стрибків у воду

Український центр з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю "Інваспорт"

Державний центр олімпійської підготовки з плавання синхронного та стрибків у воду

Державний центр олімпійської підготовки із волейболу пляжного

Західний реабілітаційно-спортивний центр Національного комітету спорту інвалідів України

Український медичний центр спортивної медицини Міністерства молоді та спорту України

Всеукраїнський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Фізкультурно-спортивні товариства:

Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо" України

Київська міська організація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

Одеська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

Миколаївська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

Львівська обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

Вінницька обласна організація Фізкультурно-спортивного товариства "Динамо" України

Інші:

Державне підприємство "Арена Львів"

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту

Державна школа вищої спортивної майстерності

Об’єднання громадян "Спортсервіс" Національної асамблеї людей з інвалідністю

Важливо. Цей список може змінитись, якщо Кабінет міністрів України перегляне критерії бронування.

Нагадаємо, що півзахисник Арсеналу Олександр Зінченко на питання, чи доєднався б він до лав ЗСУ, відповів, що пішов би воювати, якби його призвали.