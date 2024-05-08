ФК Хуст сообщил, что с Николаем Сирашем нет связи и его дальнейшая судьба неизвестна. В частности клуб обжаловал действия ТЦК и добавил, что из-за их поведения другие команды Первой лиги не хотят приезжать в Хуст.

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Комментарий ТЦК по задержанию футболиста

В Закарпатском ОТЦК и СП отметили, что болеют за украинский футбол, но защиту государства ставят на первое место. В то же время добавили, что если спортсмен не имеет законных оснований и должным образом оформленного бронирования, то он подлежит мобилизации.

Также в Службе связей с общественностью Закарпатского ОТЦК и СП отметили, что возраст Николая Сираша требует уточнения, но отметили, что действуют в рамках действующего законодательства.

Важно! На ситуацию отреагировали также в ОК "Запад", которые отметили, что попытки футбольного клуба сделать своих игроков привилегированными, по сравнению с другими гражданами Украины, являются странными.

Напомним, что бронирование от мобилизации имеют 5 украинских футбольных клубов: Динамо, Шахтер, Кривбасс, Оболонь и Днепр-1.