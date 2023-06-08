Поки Арина Сабалєнко та інші "нейтральні" спортсмени почуваються в небезпеці через незручні запитання про війну, Олександр Долгополов та багато інших українських спортсменів зі зброєю в руках захищають свою землю. Тенісна спільнота при цьому робить все для захисту перших і все менш охоче підіймає тему проблем других.

До теми Хоче бути в безпеці: тенісистка з Білорусі втекла від питань про війну під цинічним приводом

Сьогодення Олександра Долгополова

Експерша ракетка України продемонстрував, як виглядають його звичайні дні. На відео чутно серію вибухів, а сам спортмен знаходиться в безпосередній близькості до епіцентру подій.

Робоче середовище. Ось як звучить постріл міномета (або подібної зброї) на відстані 800-1000 м від вас,

– написав український тенісист.

Долгополов на фронті: дивіться відео

Паралельно ж, уболівальники на тенісних кортах освистують українських тенісисток за те, що вони не тиснуть руку спортсменкам із "нейтральних" країн, які окрім слів, що війна – це погано, нічого не змогли з себе витиснути.

Арина Сабалєнко ж ще й нахабно маніпулює думкою вболівальників. Після матчу з Еліною Світоліною білоруска провокативно стояла біля сітки, чекаючи на рукостискання від українки, хоча чудово знала, що цього не буде. Олесандр Долгополов не залишив такі показові дії без уваги.

Нагадаємо. Окупанти, 6 червня, цинічно відправили під воду рідне місто першої ракетки України.

Виникає тільки одне запитання – коли тенісна й загалом спортивна спільнота продемонструє здоровий глузд і забанить далеко не нейтральних спортсменів звідусіль. Адже головний принцип спорту – це рівність прав, та чи зберігається він в нинішніх умовах?